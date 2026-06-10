Премиерът Румен Радев потвърди, че България слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна.

"Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социалноикономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение", каза Радев.

"Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на Българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България", допълни Радев.

Премиерът акцентира и върху борбата с престъпността и корупцията.

Той благодари на пожарникарите за действията им при инцидента на Челопешко шосе в София и отправи послание към служителите на МВР.

"Искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията, и чадър няма да има над никого", заяви Радев.

Премиерът добави, че подготовката на държавния бюджет за 2026 година продължава въпреки заварената изпразнена хазна.

"Всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс. Без урязване на социални разходи и средствата за образование, култура и здравеопазване", увери той.

Радев допълни, че продължава прегледът на обществените поръчки и работата по повишаване на събираемостта на приходите.

Премиерът коментира и поетия от големите търговски вериги ангажимент за намаляване на цените на основни хранителни стоки. По повод появилите се в медиите сигнали за натиск върху производители на плодове и зеленчуци Радев съобщи, че е разпоредил проверка.

"Ще помоля министъра на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация", каза той. Премиерът предупреди, че ако се установи разминаване между поетите от веригите ангажименти и реалните практики, държавата ще се намеси.

"Българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители и ще го направим", подчерта Радев.