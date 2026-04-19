Сигналите във връзка с изборни престъпления в ползва на определена партия са следните - 631 сигнала в полза на ДПС-Ново начало, 318 сигнала в полза на ГЕРБ, 18 сигнла за „Възраждане“, 16 сигнала в полза на „Прогресивна България“, 13 сигнала за БСП, 18 сигнала за ПП–ДБ, 7 сигнала за „Величие“, 4 сигнала в полза на ИТН и 2 сигнала за МЕЧ. Това заявиха на брифинг от МВР след края на изборния ден.

Министърът на вътрешните работи даде справка за прокурорските преписки за съпричастност на кандидати за народни представители към изборни престъпления - за лица с имунитет.