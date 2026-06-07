Държавата взе неизразходваните до 3 юни пари по сметките на държавните училища в страната. Мярката засяга около 300 училища, съобщиха от Министерството на образованието, цитирани от bTV.

"В първия момент изживяхме силен шок", сподели Траяна Николова, директор на професионалната гимназия по лека промишленост в Хасково за откритата празна сметка.

Същото се случва и в Гимназията по туризъм. "В момента в сметките не притежаваме нищо. Ние се притеснихме най-вече заради това, че имаме учебни практики по две от професиите - производство на хляб и хлебни продукти, и кетъринг, и ежедневно се снабдяваме с продукти от нашите партньори. И това ни притесни - че няма да можем да изплащаме фактурите", коментира директорката Лидия Педалова.

Отнемането на лимитите по сметките на държавните училища е със заповед на министрите на финансите Гълъб Донев и на образованието Георги Вълчев, става ясно от писмо, изпратено през инспектората по образование в Хасково до училищата. "С оглед по-ефективно управление на публичните разходи до приемането на Закона за бюджета за 2026 г. служебно се отнемат неизразходените до 3 юни 2026 г. лимити за плащания по СЕБРА", пише в него.

"Плащаме належащото. Всичко друго отлагаме", коментира Траяна Николова.

Добре, че разплатихме СТЕМ-а, защото там бяха по-големи сумите. Приключили сме със СТЕМ проекта и сега ще се надяваме да отпуснат бюджета, да приемат закона, ако имаме текущи ремонти, да можем да ги поемем", каза и Лидия Педалова.

От МОН твърдят, че мярката има временен характер до приемането на държавния бюджет и се отнася единствено до държавните образователни институции. Месечните лимити ще продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции, както и досега. Тоест - няма да остане месец без финансово обезпечение.