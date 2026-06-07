Атина официално се присъедини към международната инициатива „50 града при 50 градуса по Целзий“ – глобална програма, насочена към подготовката на големите градове за екстремни температури. Решението беше обявено от местните власти по повод Световния ден на околната среда.

Инициативата се реализира под егидата на Програмата на ООН за околната среда и е част от кампанията „Да победим жегата“. Целта е 50 града по света да обменят практически решения за защита на населението, инфраструктурата и градската среда при все по-чести и по-продължителни горещи вълни, информира Meteo Balkans.

За Атина това не е абстрактен климатичен разговор. Гръцката столица е сред градовете в Южна Европа, които вече усещат директно натиска на високите температури, презастрояването и ефекта на т.нар. градски топлинен остров. В гъсто застроените квартали асфалтът, бетонът и липсата на зелени площи задържат топлината и правят нощното охлаждане значително по-трудно.

Прогнози, сенки и прохладни зони

В рамките на инициативата Атина ще използва системи за прогнозиране на горещините, ще развива мрежа от прохладни обществени пространства и ще разширява мерките за защита на най-уязвимите групи – възрастни хора, деца, хора с хронични заболявания и работещи на открито.

Кметът на Атина Харис Дукас подчерта, че климатичната криза изисква работа с научни данни, технологии и реални градски решения, а не само сезонни предупреждения при поредната гореща вълна.

Практическата посока е ясна: по-добра прогноза, по-бърза реакция, повече достъпни места за охлаждане и по-малко квартали, в които жегата остава заключена между сградите.

Над 12 400 нови дървета

Озеленяването е сред основните мерки в стратегията на Атина срещу екстремните температури. От началото на 2024 г. досега в гръцката столица са засадени 12 412 нови дървета. Общината е поела ангажимент всяка година да засажда поне по 5000 дървета.

Жителите могат да следят местоположението на новите насаждения чрез платформата „Athens Trees“. Така програмата за озеленяване излиза от общите обещания и влиза в конкретна карта – къде са дърветата, колко са и как се променя градската среда.

За град като Атина това има пряко значение. Дърветата не са декоративна добавка към градската картина, а естествена инфраструктура срещу прегряване. Те осигуряват сянка, намаляват температурата на повърхностите и ограничават натрупването на топлина в най-натоварените градски зони.

Нов парк в един от най-горещите райони

Един от ключовите проекти се развива в района на Елеонас – зона, определяна като една от най-засегнатите от високите температури части на Атина. Там се изгражда нов парк с площ от 215 декара.

По данни на общината той ще бъде по-голям от Националната градина на Атина и трябва да се превърне в най-големия парк в града. Очаква се проектът да бъде завършен през следващата година.

Средиземноморието влиза в нов температурен режим

Атина не е изолиран случай. Градовете в Средиземноморието са сред най-уязвимите към екстремни горещини заради комбинацията от климатично затопляне, висока урбанизация, силен туристически натиск и гъсто застроени централни зони.

Когато температурите се задържат високи няколко поредни дни, рискът вече не е само дискомфорт. Натоварват се здравните системи, електропреносната мрежа, транспортът и градските услуги. Най-тежко се усеща в кварталите с по-малко зеленина и по-ограничен достъп до охлаждане.

Затова инициативата „50 града при 50 градуса по Целзий“ насочва вниманието към подготовката преди пика на жегите. Атина влиза в нея с конкретни мерки – прогнози, зелени площи, нови дървета и голям парк в една от най-горещите градски зони.