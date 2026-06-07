Градът домакин трябва да бъде избран до началото на август, а туристическият бранш вече сигнализира за необходимост от яснота заради резервациите. Това заяви в ефира на bTV министърът на културата Евтим Милошев по повод подготовката за домакинството на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. в България.

Той посочи, че към момента няма нова информация около подготовката, но държавата работи по процедурата за избор на град домакин съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и правилата на конкурса.

„Успешно върви процесът по избор на града домакин. Кандидатурата и изискванията са подробно разписани в документацията, която е изключително обемна“, посочи министър Милошев.

Той каза, че основното предизвикателство в момента е краткият срок за определяне на града, който трябва да бъде финализиран до началото на август. Според него туристическият сектор вече отчита засилен интерес и има нужда от своевременна информация, за да планира настаняването и услугите за очаквания поток от гости.

„Това, което ще направя и за което ще апелирам, е процедурата по избор на град домакин да премине възможно най-бързо“, заяви министърът.

По отношение на финансовата рамка на събитието Милошев отбеляза, че е твърде рано да бъде посочена конкретна сума. Той припомни, че разходите за организиране на конкурса в различни държави варират значително.

„Чувал съм различни цифри. В зависимост от страната домакин бюджетите варират между 30 и 60 милиона евро, като много зависи от собствената инфраструктура и възможности. На този етап е рано да се посочи точна сума за България“, каза той.

Министърът е категоричен, че правителството има позитивно отношение към възможността България да бъде домакин на едно от най-големите музикални събития в Европа.

„Финансовият министър и министър-председателят гледат изключително положително на тази възможност. Благодарение на таланта и успеха на българския изпълнител DARA страната ни получи шанс да бъде домакин на огромна международна платформа през 2027 година“, заяви Евтим Милошев.

Според него Евровизия е много повече от музикален конкурс и концерт.

„Това е процес с огромен международен отзвук, инструмент на културната и обществената дипломация и възможност България да се представи пред милиони зрители по света“, подчерта министърът на културата.