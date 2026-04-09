Истината е, че по страната хората си ни подкрепят, виждат какво им гласят, руската намеса. Зад мен стои украинското знаме. Откакто Русия стана агресор в Украйна, ние подкрепяме Украйна. Затова се развиха всичките тези процеси.

Това заяви на среща с младежите от ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов.

"Днес ходили в Сапарева баня, после излизат, казват „Извинявайте, весели празници“. Те правят пушилка, че се борят с купуването на гласове, а те повечето сега се купуват дигитално. Как не го разбира Божанков. Той е грамотен, ама си мълчат. Ще мине време и това ще се обърне срещу тях. Дано прогледнат и българите и да разберат какво ги правят. То една през друга социологическите агенции, за да могат след това да легитимират тези резултати. Сега ги легитимират - то има вълна, ама къде вълна? Обикалям по градовете, вълна не сме видели и никой не е видял. Какво мерят, кого мерят, как го мерят - да са живи и здрави. Нито една социология не съм платил, а другите плащат! Нека да лежат на тая кълка, каза Борисов.

„Точно вашите поколения трябва да са най-благодарни на ГЕРБ, защото за да пътувате без визи, да имате същата валута, където и да отидете в Европа - Нидерландия, Германия, Италия - се дължи на ГЕРБ. Затова това поколение най-много трябва да ни се радва“, подчерта Борисов.

„Другите партии си присвояват какво ли не, но не могат да ни вземат обичта на хората и това, че тия поколения са образовани и могат да четат. Аз като станах кмет на София преди 15-20 години, нямаше нито един работещ фонтан в тоя град, нито един парк. Всичко беше гранясало, булевардите - с дупки. "Витошка", "Графа" не бяха пешеходни. Паркирани джипове имаше тогава и започнахме да работим, за да има днес прекрасни паркове, фонтани. Всичко в тоя град, от 90-та година насам, сме го произвели от ГЕРБ. Не само, че трябва да им напомняте, сега 3 години - нищо. Не строят нищо, само слагат колчета по средата на шосетата, все едно караме тролей", заяви Борисов.

"С много пари, с алгоритми, с много добри програмисти и много лични данни, чрез социалните мрежи влияят върху вашата психика, познания и виждания за света“, добави той