Община Бургас уведомява гражданите, че срокът за поодаването на заявления за подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) е до 13 април 2026 г. (включително до 17:00 часа).

Подвижната секционна избирателна комисия е предназначена за избиратели с трайни увреждания или затруднено придвижване, които желаят да упражнят правото си на глас от своя адрес.

Гражданите могат да извършват справки в избирателните списъци и да получат информация за адреса на своята избирателна секция на следните телефони:

(056) 907-311

(056) 907-312

(056) 907-313

(056) 907-524

Допълнителна информация относно изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г. е достъпна на официалния сайт на Община Бургас:

https://www.burgas.bg/bg/izbori-za-narodno-sabranie-19-april-2026-g