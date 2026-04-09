Община Бургас уведомява гражданите, че срокът за поодаването на заявления за подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) е до 13 април 2026 г. (включително до 17:00 часа).
Подвижната секционна избирателна комисия е предназначена за избиратели с трайни увреждания или затруднено придвижване, които желаят да упражнят правото си на глас от своя адрес.
Гражданите могат да извършват справки в избирателните списъци и да получат информация за адреса на своята избирателна секция на следните телефони:
- (056) 907-311
- (056) 907-312
- (056) 907-313
- (056) 907-524
Допълнителна информация относно изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г. е достъпна на официалния сайт на Община Бургас:
https://www.burgas.bg/bg/izbori-za-narodno-sabranie-19-april-2026-g
