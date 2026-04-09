Израелската полиция съобщи, че светите места в Йерусалим ще бъдат отново отворени за посетители и вярващи след постигането на временно примирие в конфликта в Близкия изток.

Местата, включително комплексът на джамията Ал-Акса, Западната стена и Църквата на Божи гроб, всичките намиращи се в Стария град, са сред най-светите в света за исляма, юдаизма и християнството.

Поради войната срещу Иран, започната от САЩ и Израел преди шест седмици, местата бяха затворени по време на ключови религиозни празници, включително по време на Великден и част от Пасха, като достъпът беше разрешен само на много ограничен брой духовници, съобщи Би Би Си.

Старият град, където уличките обикновено са оживени от жители, посетители на пазара, туристи и поклонници, беше изключително тих, тъй като много собственици на магазини и сергии изобщо не отвориха.

Полицията съобщи, че светите места ще бъдат отворени отново тази сутрин и ще бъдат разположени стотици допълнителни полицаи, за да се гарантира безопасността, а обществеността е призована да прояви търпение, ако има задръствания.