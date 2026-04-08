За пръв път у нас ще има реална автоматизация на една административна процедура, като в някои случаи дори няма да се налага човек да подава заявление, за да получи услугата. Тази революционна за нашите стандарти система ще се въведе първо за определянето на нови категории енергийно бедни граждани, а правилата са описани в приета днес наредба от Министерския съвет. Това стана ясно от кратък брифинг на министрите Хасан Адемов и Трайчо Трайков.

Енергийната бедност занапред ще е две категории – енергийно бедни домакинства и такива в уязвим статут. Сега има енергийни помощи – получаваха ги 356 020 души през последния отоплителен сезон, но липсваше работеща дефиниция на енергийната бедност, като по този въпрос имаме и ангажименти по европейска линия. Занапред подкрепата ще бъде не само през директно финансиране, а и чрез консултации за саниране и др., обясни социалният министър Хасан Адемов.

Част от хората няма да подават заявления за новите енергийни помощи – в тази категория ще бъдат получаващите социални и енергийни помощи за предходен отоплителен сезон, както и хората, които ползват медицински изделия от критична необходимост, захранвани от ток. Информацията дали те отговарят на новите условия ще се засече чрез обмен между над десет институции – НАП, ТЕЛК, НЗОК, ГРАО, КЕВР и т.н. По същия начин ще става и при останалите, които ще подават заявления. Така за пръв път хората няма да са куриери на администрацията, т.е. няма да разнасят документи с налична в службите информация от гише на гише. Премахва се и субективният подход. Очаква се всичко да заработи от лятото, за да може да се подготви новата информационна система, обясни Хасан Адемов.

За отпускането на помощи и занапред значение ще имат доходите, видът на домакинството, размерът на жилището. Сега обаче доходите се ползват по съвсем различен начин – като процент от линията на бедност, а самата сума за енергийно подпомагане е изчислена отделно. По новите правила ще се вземат предвид средномесечните доходи за предходната година, но от тях ще се вадят разходите за отопление и ако разполагаемата сума пада под линията на бедност, то човек ще бъде категоризиран като енергийно беден. В рамките на общественото обсъждане имаше коментари, че тези правила ще изхвърлят от системата много възрастни хора, но всъщност на пръв поглед изглежда, че те значително ще разширят обхвата, тъй като подоходният критерий ще е по-широк.

Като уязвими клиенти ще бъдат определени хора с 50 и над 50% увреждания и др. Размерът на самите помощи ще се определи впоследствие.