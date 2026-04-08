След заседанието на Министерски съвет служебните министри Хасан Адемов и Трайчо Трайков дадоха съвместен брифинг, на който съобщиха, че служебният кабинет “Гюров” продължава с последователната си политика за подкрепа на уязвимите лица.

“Преди малко беше приета Наредбата за енергийна бедност. В рамките на тази наредба са определени критериите, по които се определят статута на домакинствата, изпаднали в ситуация на енергийна бедност и на уязвимите лица”, каза служебният министър на социалната политика Хасан Адемов.

Той поясни, че тази Наредба урежда изграждането и функционирането на информационна система, която да определи статута на енергийно бедните, които имат нужда от подкрепа, поясни той.

"В Дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане се подават заявления, които по автоматичен път, минавайки през публичните регистри на повече от 10 институции, се генерира дигитален продукт, на базата, на който служителите на агенцията информират електроразпределителните дружества и уязвимите групи физически лица и домакинства. Предлагат се мерки, както за директна финансова подкрепа, така и препоръки за участие в мерки и политики за саниране на жилища, за повишаване на енергийната ефективност по различните методи", подчерта министър Адемов.

Критериите за енергийна бедност

"На първо място е подоходният критерий, определящ при него е средномесечния доход на домакинствата. От него като се извадят разходите за енергийно потребление, ако остатъчната сума е по-малка от линията на бедност - 390,63 евро, се смята, че домакинствата са със статут на енергийна бедност”, обясни Адемов.

Министърът добави, че другата група са “уязвими клиенти" - в нея попадат хора с 50% или над 50% увреждания, лицата, които са получавали енергийно подпомагане през предходната година хора, които получават месечни социални помощи и лицата, които имат съответните удостоверения, че при тях не е възможно прекъсването на електрозахранването, защото би застрашило техния живот.

“Това са уязвимите групи, които имат право на подобна помощ”, каза още ресорният министър и уточни, че Наредбата трябва да влезе в сила в началото на юли, когато се очаква информационната система да бъде напълно изградена и готова да обработва заявленията.

Темата е на масата от 15 години

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков отбеляза, че това е тема, която е на масата поне 15 години. По думите му има два начина за получаване на този статут. "Първият е автоматизиран - без подаване на заявление - за хората, които по здравословни причини се нуждаят от непрекъснато електрозахранване. Вторият начин е чрез подаване на заявление", поясни той.

Съветът ми е гражданите внимателно да се запознаят с текстовете в наредбата, за да преценят кой от двата варианта се отнася за тях, добави министър Трайков.

Енергийният министър обясни, че автоматизираният процес е за две групи уязвими хора - в критична зависимост от електрическо животоподдържащо оборудване и за социално слаби лица, които са получили целеви помощи за отопление през предходен отоплителен сезон.

“Нормативната рамка ни дава възможност отговорните инструкции да осъществят обмен на данни”, обясни Трайков.

По думите му либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители вече е факт, но това не се усеща от хората, защото е въведена специална система за регулирани цени, като разликата между тях и пазарните цени за периода се поема от фонд “Сигурност на електроенергийната система“ и чрез специален сегмент на Българската независима енергийна борса.

“Либерализация има, просто е намерен механизъм битовите клиенти да бъдат защитени от евентуални негативни ефекти в период на волатилни цени и кризи от различен характер”, каза Трайков.