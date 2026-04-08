Цените на петрола спаднаха рязко тази сутрин, след като американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, се сринаха с 14,51 долара за барел или 13,3 на сто до 94,76 долара за барел към 06:30 часа българско време.

Котировките на американския лек суров петрол (WTI) също са рязко надолу - със 17,16 долара или 15,2 на сто до 95,79 долара за барел.

Договореното спиране на огъня между Иран и САЩ, което израелският премиер Бенямин Нетаняху също подкрепи, настъпи малко преди изтичането на крайния срок, който Тръмп постави на Иран да отвори Ормузкия проток. В противен случай Техеран беше заплашен с мащабни атаки срещу гражданската си инфраструктура.

„Това ще бъде двустранно ПРИМИРИЕ!“, написа американският президент в социалните мрежи, след като по-рано във вторник предупреди, че „цяла цивилизация ще загине тази нощ“, ако исканията му не бъдат изпълнени.

Иран заяви, че ако спрат американско-израелските атаки, ще спре нападенията от своя страна, както и че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде осигурено в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили, според изявление на външния министър Абас Аракчи.

Ормузкият проток е важна транспортна артерия, през която обичайно преминава около една пета от световната търговия с петрол, а затварянето й през последните седмици доведе до скок на цената на петрола - с повече от 50 процента през март.

„Дори и при сключване на мирно споразумение, Иран може да се осмели да заплашва Ормузкия проток по-често в бъдеще, а пазарът ще отрази в цените повишения риск за (преминаване през) пролива в бъдеще“, коментира ситуацията Сол Кавоник, старши анализатор в областта на енергетиката във фирмата за капиталови проучвания „Ем Ес Ти Марки“ (MST Marquee) в Сидни.

Тръмп заяви още, че САЩ са получили предложение от 10 точки от Иран, което той оприличи като основа за преговори, и каза, че страните са много близо до постигането на окончателно споразумение за дълготраен мир.

„Това е добро начало и може да проправи пътя към по-трайно възобновяване на търговията – но все още има много „ако“-та, които трябва да се изяснят“, според анализаторът на Ай Джи (IG) Тони Сикамор.

Американският лек суров петрол (WTI) запази ценовата си премия спрямо Брент, противно на обичайния ценови модел, тъй като е с договор на доставка през май, а европейският сорт – през юни, което отразява факта, че барелите с по-ранна дата на доставка се търгуват на по-висока цена, допълва Ройтерс.

