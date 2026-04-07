Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува на сайта си интерактивна брошура за изборите на 19 април.

Брошурата съдържа информация за това кои български граждани имат право да гласуват, какво е значението на избирателните списъци, както и за гласуването по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия. Разяснява се също така как се гласува с хартиена бюлетина и как с машина. Има информация и за избирателите извън страната, както и за начина, по който могат да гласуват ученици, студенти и докторанти.

През април ще е осмият парламентарен вот от 2021 г. насам. На 4 април 2021 г. се състояха редовни парламентарни избори, след което шест предсрочни вота. Изборите на 19 април ще бъдат седмите предсрочни след редовните на 4 април 2021 г.