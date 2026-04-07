Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза. Това заявява президентът Илияна Йотова.

Призовавам всички страни, които участват в конфликта, да проявят разум, сдържаност и отговорност. Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията. Само така могат да бъдат намерени устойчиви решения.

Хората очакват мъдрост, а не сила. Диалог, а не заплахи, мир, а не война. Очакват отговорно лидерство. Днес това е най-смелото решение, заявява в заключение Йотова.

Ескалация на напрежението

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви,относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс.

"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".

По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.

Напрежението расте днес бе атакуван стратегическия остров Харг - петролното сърце на Иран, както и важна транспротна инфраструктура.

Иран от своя страна тази сутрин изпрати касетъчни бомби към Израел.