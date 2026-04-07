Американският президент Доналд Тръмп отново се закани часове преди денят “Д” и публикува яростен пост в социалната мрежа Truth Social.

"Цяла цивилизация ще умре тази вечер и никога повече няма да бъде възкресена. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи. Сега обаче, когато имаме пълна и тотална промяна на режима, където преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би нещо революционно прекрасно може да се случи, кой знае? Ще разберем тази вечер, един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран!", написа репибликанецът.

В същото време агенция Axios съобщава, че САЩ са нанесли удари по военни цели на иранския остров Харг, перлата в короната на възможностите на страната за производство на петрол.

Axios, позовавайки се на висш американски служител, съобщи, че атаката е извършена няколко часа преди крайния срок, определен от Доналд Тръмп, Техеран да отвори отново Ормузкия проток до 20:00 ч. източно стандартно време, или в противен случай ще се изправи пред вълна от разрушения срещу гражданската инфраструктура на Иран.

Ударите дойдоха, след като израелското консулство в Истанбул беше атакувано днес от група терористи, един от които беше убит след десетминутна престрелка.

Двама полицаи бяха ранени след нападението тази сутрин. Кадри показват как полицай вади пистолет и се прикрива, когато се чуват изстрели. Един човек е видян покрит с кръв.

Тела са били видени да лежат по близките улици и тревни площи. Местните медии съобщиха, че двама полицаи са били ранени при инцидента, който се е случил непосредствено пред кула, където се намира израелското консулство във финансовия район на Истанбул.

Откакто войната между Хамас и Израел започна през 2023 г., в района близо до израелското консулство се поддържа тежко въоръжено полицейско присъствие.

Турските власти не разкриха веднага с коя група е свързан нападателят, но турските медии съобщиха, че това може да е групировката „Ислямска държава“.

На снощния си брифинг Тръмп каза, че "всеки мост в Иран ще бъде унищожен и всяка електроцентрала ще бъде затворена“, ако Техеран не капитулира".

Ескалация на конфликта

Оттогава конфликтът е нараснал по мащаб, насилие и сложност, като световните икономики сега страдат силно благодарение на затварянето от Иран на Ормузкия проток, важен воден път, жизненоважен за търговията с петрол и газ.

Търпението на Тръмп за конфликта изглежда бързо се изчерпва. На хаотична пресконференция в Белия дом той заяви, че "изобщо не е“ загрижен за евентуално извършване на военни престъпления, след като заплаши да разруши мостовете и електроцентралите на Иран, ако Техеран не спази крайния срок за отваряне на Ормузкия проток до 20:00 ч. източно стандартно време.

И доверието в способността на Тръмп бързо да сложи край на войната изглежда намалява.

Цената на суровия петрол Brent, международният стандарт, се повиши до около 111 долара за барел, докато West Texas Intermediate - стандартът на САЩ - се повиши до 115 долара за барел, най-високото му ниво от месец насам.

Световните пазари залагат, че умелата дипломация ще доведе до скорошен край на конфликта, но мирните преговори досега не са постигнали особен напредък.