Заради продължаващия ръст на цените на горивата от началото на войната в Иран, транспортни фирми алармират, че работят на загуба.

Автобусни превозвачи изчисляват, че горивото съставлява 30% от цената на услугата, която предлагат. В Бургаско автобусни фирми настояха общините да им разрешат да вдигнат цените на билетите с 15 на сто, предава Нова тв.

„Тези 15% най-вероятно няма да са достатъчни. Само за 10 дни цените на горивата скочиха с повече от 10 евроцента. Нашите служители не са получили заплати за февруари, защото първо осигуряваме горивата.

Правителството е отпуснало малко по-малко от 6 милиона евро за общините, които организират междуградски превози. Това ще стигне максимум за месец. Много бавно се движат средствата от МС през общините до превозвачите”, обясни Румен Христов от Сдружението на автобусните превозвачи.

Той уточни, че днес в 15.00 часа ще има среща между браншови организации, Министерството на икономиката и Министерството на финансите, на което се надява да се отпуснат средства за всички междуселищни линии.