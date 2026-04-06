Служебният премиер Андрей Гюров е поканил инфлуенсъри на работна среща, за да обсъдят как да бъдат мотивирани младите хора да използват правото си на вот и да гласуват на изборите на 19 април. Това става става ясно от писмо, подписано от него до "дигиталните лидери на влияние в България". Срещата е била насрочена за понеделник, 6 април от 17:00 ч., пише "24 часа".

В поканата на премиера Гюров пише: „До предсрочните парламентарни избори се стигна след големите протести, на които хората ясно заявиха, че искат промяна. Голяма част от протестиращите по площадите в страната бяха от поколението Z и Милениал. Те ясно заявиха своята позиция, че не искат да бъдат наблюдатели, а да имат думата за бъдещето си. Това е част от вашата аудиторията ви се доверява и следва. Неслучайно сте дигиталните лидери на влияние в България. Каня ви на разговор, в който да обсъдим как бихме могли да мотивираме хората да използват възможността, която имат по закон – да заявят чрез гласуване какво бъдеще искат зa себе си".

От пресцентъра на МС не са потвърдили за работната среща.

Малко преди официалния старт на срещата на „Дондуков 1“ са забелязани актьорът Наум Шопов и съпругата му Теа Минкова, известни и с YouTube канала си, в който споделят видеа от своите пътувания.

На място е отишъл и ютубърът и актьор Асен Кукушев, който прави видеа с коментари за различни риалити предавания. TikTok-ърката и активист Мими Шишкова също е сред инфлуенсърите, приели поканата на премиера Гюров, предаде „24 часа“. Шишкова бе сред активните говорители по време на и след антиправителствените протести през декември 2025 г.

В сградата на правителството дойдоха и певицата Дара – представителката на България на тазгодишната "Евровизия", и нейният продуцент Саня Армутлиева.