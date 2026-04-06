Корабите от страни, приятелски настроени към Иран, също ще трябва да плащат за ползване на Ормузкия проток, съобщава Nour News.



"Разрешения за безопасно преминаване през Ормузкия проток ще бъдат издавани на приятелски страни само след заплащане на мита; никоя от тях не е освободена", се посочва в изданието, което се позовава на източник, пише РИА Новости.

Както обясни заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гариб-Абади, новият режим за Ормузкия регион ще включва правила за преминаване на военни и търговски кораби. Техеран планира да разработи съвместен протокол с Мускат по този въпрос.

Американо-израелската операция в Близкия изток доведе до почти пълното спиране на корабоплаването по този ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от арабските държави. В резултат на това цените на горивата се повишиха в повечето страни по света.

В момента само страни, приятелски настроени към Иран, имат право да преминават през протока. Според агенция "Тасним", сред тях са Русия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Както по-рано "Труд news" съобщи, трети турски кораб премина днес ключовия проток.

Президентът Доналд Тръмп призова някои европейски и азиатски страни да изпратят кораби в региона, за да отблокират прохода, но много от тях отказаха. Миналата седмица Техеран предложи разработването на "Ормузки пакт", който да установи правила за използването на пролива от арабските и азиатските страни.