Около 60 000 заявления се очаква да бъдат подадени за компенсацията от 20 евро за цените на горивата. Сумите ще бъдат преведени по банковите сметки на правоимащите, а плащанията за месец март трябва да започнат до средата на април. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в ефира на NOVA.

По думите му процедурата по обработката на документите върви, а помощта ще достигне първо до хората, които отговарят на условията за подпомагане. Така държавата цели да облекчи част от разходите на домакинствата на фона на повишените цени на горивата.