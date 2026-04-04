Президентът на България ( 2002-2012) Георги Първанов не е оптимист, че ще има коалиционно управление след предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Това заяви самият той в ефира на "Опорни хора".

"Като знам основните играчи, които всички ние виждаме и познаваме, и като знам старата народна поговорка "Два остри камъка брашно не мелят", не е изключено, даже е твърде вероятно да се отиде на избори 2 в 1 наесен", прогнозира Първанов пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова колко голям е залогът на тези избори, Първанов отговори: "Ще прозвучи банално, ако кажа, че е бъдещето на България. Защото, ако ние пак се върнем към оня цикъл на нови служебни правителства и избори, избори, не ни чака нищо добро. Отвсякъде сме заобиколени от конфликти, а това изисква силно, работещо национално отговорно правителство, каквото ние нямаме в момента", посочи той.

Участието на "Прогресивна България"

По думите му не може да е самоцел участието във властта, независимо с кого е, включително и с "Прогресивна България".

"Един ангажимент с властта може да има само при много ясни взаимни ангажименти, а не просто да бъде присъдружни и от нас нищо да не зависи. Не, този път, ако има участие във властта, то трябва да бъде с воля, с характер, с ясна визия и програмни постановки, които да отстояваме. Ако ли не, ще постоим малко на резервната скамейка в опозиция, за да върнем познатия облик на левицата", заяви Първанов.

Според него "БСП-Обединена левица" може си върне немалка част от избирателите.

"Готов съм дори да се обзаложа, че левицата ще бъде в следващия парламент", категоричен бе той.

Първанов коментира още нотата на Иран и подписаното 10-годишното споразумение между България и Украйна за сътрудничество в областта на сигурността.