Иран разреши преминаването през Ормузкия проток на кораби, превозващи стоки от първа необходимост към ирански пристанища, съобщи местната агенция Тасним.

Според информацията решението е обявено в официално писмо на иранските власти. В него се уточнява, че корабите, насочени към ирански пристанища – включително тези, които в момента се намират в Оманския залив – трябва да координират действията си с компетентните органи и да спазват установените правила за преминаване през Ормузкия проток.

Иран затвори почти изцяло за корабоплаването в стратегическия проток, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол. Мярката беше предприета в отговор на американско-израелските атаки срещу страната, започнали на 28 февруари.