България води такава политика, че всички ни обичат - и араби, и евреи, американци и европейци, украинци и руснаци - всички. В страната ни няма да има война, само ви плашат. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещението си в Алфатар.

Той се срещна с кмета на града Янка Господинова, която му разказа каква работа е свършена дотук, за модернизирането на града.

"Най-малката община в Силистра, но изключително успешни мандати - направихме страшно много неща за местните хора, развихме града. Придоби наистина европейски вид. Правим инвестиции във всички населени места", каза Господинова. Тя показа на Борисов паметника на Васил Левски в центъра на града, дарение от проф. Гаврилов. С второ дарение ще бъде открит паметник на Ботев на входа на общината. Неговото откриване предстои на 2 юни.

"Дела трябват, а не думи. Показваш направеното и не говориш", заяви Борисов.