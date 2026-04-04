РИК – Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК във връзка с изборите за народни представители на 19.04.2026 г.
|Дата
|Място
|Час
|Обхват
|14.04.2026 г.
|Зала ДНА
|18:00
|
ЦАУ „Приморие“
Допълнителни секции:
|16.04.2026 г.
|Спортна зала „Младост“
ж.к."Славейков"
|18:00
|
ЦАУ "Освобождение"
Допълнителни секции:
ЦАУ „Долно Езерово“
съставни селища
|16.04.2026 г.
|Държавна опера
|18:00
|
ЦАУ „Възраждане“,
Допълнителни секции:
|17.04.2026 г.
|Спортна зала „Младост“
ж.к."Славейков"
|18:00
|
ЦАУ "Изгрев" ,
Допълнителни секции:
ЦАУ „Зора“
ℹ️ Молим всички членове на СИК да се явят навреме според определения график.
0 Коментара