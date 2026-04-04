РИК – Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК във връзка с изборите за народни представители на 19.04.2026 г.

ДатаМястоЧасОбхват
14.04.2026 г. Зала ДНА 18:00

ЦАУ „Приморие“
вкл. кв Крайморие
СИК от № 1 до № 73

Допълнителни секции:
Дом за стари хора - № 329
СБАЛПЗ - № 335
ДСХ „УТОПИЯ ФЕМИЛИ КЕЪР“ - № 345
СИК КОРАБ – 346
16.04.2026 г. Спортна зала „Младост“
ж.к."Славейков"		 18:00

ЦАУ "Освобождение"
вкл.: кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Лозово
СИК от № 151 до № 205

Допълнителни секции:
СБР-Минерални бани - № 332,
УМБАЛ “Дева Мария“ - № 333,
ПРО „Св. Мина“ - № 337,
МБАЛ „Сърце и мозък“ - № 340

ЦАУ „Долно Езерово“
СИК от № 309 до № 315

съставни селища
СИК от № 316 до № 328
16.04.2026 г. Държавна опера 18:00

ЦАУ „Възраждане“,
вкл. кв. Горно Езерово
СИК от № 74 до № 150

Допълнителни секции:
УМБАЛ „Бургасмед“ - № 334,
Затвора - № 336,
ПСИК - № 344
17.04.2026 г. Спортна зала „Младост“
ж.к."Славейков"		 18:00

ЦАУ "Изгрев" ,
вкл. кв. Сарафово, кв. Рудник, кв. Черно море
СИК от № 206 до № 265

Допълнителни секции:
УМБАЛ - № 330,
КОЦ - № 331,
МБАЛ „Св. Анастасия“ - № 341
ПСИК - № 342, ПСИК - № 343

ЦАУ „Зора
СИК от № 266 до № 308

ℹ️ Молим всички членове на СИК да се явят навреме според определения график.