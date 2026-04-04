РИК – Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК във връзка с изборите за народни представители на 19.04.2026 г.

Дата Място Час Обхват 14.04.2026 г. Зала ДНА 18:00 ЦАУ „Приморие“

вкл. кв Крайморие

СИК от № 1 до № 73 Допълнителни секции:

Дом за стари хора - № 329

СБАЛПЗ - № 335

ДСХ „УТОПИЯ ФЕМИЛИ КЕЪР“ - № 345

СИК КОРАБ – 346 16.04.2026 г. Спортна зала „Младост“

ж.к."Славейков" 18:00 ЦАУ "Освобождение"

вкл.: кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Лозово

СИК от № 151 до № 205 Допълнителни секции:

СБР-Минерални бани - № 332,

УМБАЛ “Дева Мария“ - № 333,

ПРО „Св. Мина“ - № 337,

МБАЛ „Сърце и мозък“ - № 340 ЦАУ „Долно Езерово“

СИК от № 309 до № 315 съставни селища

СИК от № 316 до № 328 16.04.2026 г. Държавна опера 18:00 ЦАУ „Възраждане“,

вкл. кв. Горно Езерово

СИК от № 74 до № 150 Допълнителни секции:

УМБАЛ „Бургасмед“ - № 334,

Затвора - № 336,

ПСИК - № 344 17.04.2026 г. Спортна зала „Младост“

ж.к."Славейков" 18:00 ЦАУ "Изгрев" ,

вкл. кв. Сарафово, кв. Рудник, кв. Черно море

СИК от № 206 до № 265 Допълнителни секции:

УМБАЛ - № 330,

КОЦ - № 331,

МБАЛ „Св. Анастасия“ - № 341

ПСИК - № 342, ПСИК - № 343 ЦАУ „Зора“

СИК от № 266 до № 308

ℹ️ Молим всички членове на СИК да се явят навреме според определения график.