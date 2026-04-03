ЕС оценява "всички възможности“, включително нормиране на горивата и освобождаване на повече петрол от аварийните резерви, докато се готви за "дълготраен“ енергиен шок от войната в Близкия изток, заяви енергийният комисар на блока Дан Йоргенсен.

"Това ще бъде дълга криза, цените на енергията ще бъдат по-високи за много дълго време“, каза комисарят пред FT.

Почти затварянето на ключовия воден път през Ормузкия проток и ударите по инфраструктурата в Персийския залив създадоха хаос на енергийните пазари, което доведе до рязко покачване на цените и предизвика дългосрочни опасения за доставките.

"Реториката, която използваме, и думите, които използваме, са по-сериозни сега, отколкото бяха по-рано по време на кризата. Нашият анализ със сигурност е, че това ще бъде продължителна ситуация и страните трябва да са сигурни, че имат това, от което се нуждаят", казва Йоргенсен.

Той каза, че макар ЕС "все още да не е в криза със сигурността на доставките“, Брюксел изготвя планове за справяне със "структурните, дълготрайни последици“ от конфликта.

Предупреждението от ЕС идва в момент, когато енергийният шок отекна по целия свят, повишавайки риска от по-висока инфлация и по-бавен икономически растеж, принуждавайки правителствата да изготвят планове за подкрепа на потребителите и подтиквайки някои страни да пуснат въглищни електроцентрали.

Йоргенсен добавя, че ЕС "се готви за най-лошите сценарии“, дори ако блокът "все още не е стигнал дотам“ да ограничи критични продукти като реактивно гориво или дизел. "Искам да кажа, по-добре да си подготвен, отколкото да съжаляваш“, каза Йоргенсен.

Авиокомпаниите изразиха особена загриженост относно доставките на реактивно гориво.

На въпрос за възможността за отслабване на регулациите за реактивно гориво, за да се позволи по-голям внос от САЩ или да се позволи по-голямо смесване на етанол за автомобилно гориво, Йоргенсен каза: "Все още не сме стигнали дотам, че да сме коригирали или променили някое от настоящите ни правила“.

"Разглеждаме всички възможности и е ясно, че колкото по-сериозна става ситуацията, толкова повече, разбира се, ще трябва да проучим и законодателните инструменти", каза още комисарят по енергийните въпроси.

ЕС и САЩ имат различни стандарти за реактивно гориво, което в ЕС има точка на замръзване от -47°C, докато в САЩ е -40°C.

Йоргенсен също така каза, че "няма да изключи“ ново освобождаване на стратегически енергийни резерви, "ако ситуацията стане по-тежка“. Държавите от ЕС участваха в най-голямото освобождаване на стратегически петролни резерви в историята миналия месец, в опит да овладеят покачващите се цени.

Йоргенсен не сподели "точния анализ“ на ЕС за това кога може да се наложи ново освобождаване, но каза, че „ние го приемаме много сериозно и сме готови да го направим, когато и ако стане необходимо“.

"Трябва да запазим възможностите си отворени и ако това наистина е, както прогнозирам, дълготрайна криза, тогава се нуждаем от тези инструменти и на по-късен етап“, добави той.

Йоргенсен също така повтори позицията си, че тази година няма да има промяна в законодателството на ЕС за прекратяване на вноса на руски втечнен природен газ. Той каза, че вместо това е приемливо да се разчита на САЩ и други партньори за осигуряване на допълнителни доставки, тъй като те работят на "свободния пазар“.