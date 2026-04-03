Траекторията на българския бюджет остава тревожна, предупреди председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев в ефира на NOVA NEWS. По неговите думи, през първите месеци на годината бюджетът обикновено е с излишък, дори когато е планиран дефицит. Сега обаче ситуацията е различна - дефицитът е налице и се очаква да достигне до 5% от БВП до края на годината, при първоначално планирани 3%.

„Големите харчове обикновено са през второто полугодие, особено през четвъртото тримесечие. Настоящият дефицит е натрупан заради прекомерни разходи в бюджетната сфера“, обясни Велев. Той подчерта, че ръстът на заплатите у нас миналата година е сред най-високите в ЕС - между 12 и 13%. За последните пет години възнагражденията са се удвоили, докато производителността расте слабо, което създава сериозни диспропорции и потенциално ни приближава до сценарий като този в Гърция.

Велев коментира и предложенията на различните партии за бюджетна дисциплина. Според него, инициативите на ГЕРБ и „Прогресивна България“ за консолидация на публичните финанси са положителни. „Важно е, че никой не предлага това да стане чрез повишаване на данъците, с изключение на БСП, които настояват за прогресивна скала. Всички други предлагат здрави публични финанси чрез дисциплина и реформи. В предизборния дебат обаче никой не обяснява как ще направи тези реформи в администрацията, освен чрез използването на AI. Всъщност, за да се постигне ефективност, трябва да се намали около една четвърт от заетите в бюджетната сфера“, заяви той.

По отношение на международната обстановка, Велев коментира кризата в Близкия Изток. „Спирането на танкерите по Ормузкия проток засега не се усеща, но по-тежкото предстои“, посочи той. Велев добави, че е необходимо преразглеждане на европейската система за търговия с емисии, за да се справим с предизвикателствата на глобалните пазари.