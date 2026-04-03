Пет са сигурните формации в следващия парламент, показват резултатите от национално представително проучване на "Галъп интернешънъл болкан" за електоралните нагласи през първата третина от предизборната кампания. Проучването е проведено в периода 20.03.2026 г.- 30.03.2026 г. Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети и е финансирано със соствени средства.

Данните сочат, че първа политическа сила с отчетлива преднина сред решилите за кого ще гласуват е „Прогресивна България“ – 27,7%. В сравнение с регистрираните 29,8% в проучването от февруари, се забелязва известен спад, но това все още не дава основания да се смята, че е налице устойчива тенденция. По-скоро се проявява волатилността в електоралния ръст на тази формация, върху която влияе тяхната вяла предизборна кампания досега и късното обявяване на наименованието на коалицията.

През първата третина на предизборната кампания не се наблюдава съществено повишение в декларативната готовност за гласуване на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април 2026 г. Близо 53% заявяват, че ще гласуват, спрямо 51%, регистрирани в предходното проучване преди началото на кампанията.

Втора политическа сила, с 22,8% сред решилите за кого ще гласуват, са ГЕРБ-СДС, при които се забелязва известна предизборна мобилизация. В хода на кампанията ще стане ясно дали тази мобилизация е устойчива и дали ще може да скъси още дистанцията с първия.

На трето място сред решилите за кого ще гласуват са ПП-ДБ с 10,6%. Формацията продължава да търпи електорални щети от случая „Петрохан“, но запазва шансове да мобилизира протестен вот, който би повишил настоящия резултат.

На четвърта позиция сред решилите за кого ще гласуват е ДПС с 10,4%. В реална изборна ситуация тази формация традиционно показва капацитет за електорална мобилизация, което би могло да надгради това ниво на подкрепа.

Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е партия „Възраждане“, която през първата третина на кампанията регистрира леко повишаване на подкрепата – 6,3%. Това се дължи преди всичко на по-ясното им позициониране спрямо „Прогресивна България”, което мотивира електоралното им ядро.

Под 4-процентната изборна бариера и с различна степен на вероятност за влизане в парламента са няколко формации.

„БСП-Обединена левица” регистрира 2,9% подкрепа, но при подходяща кампания и успешно отграничаване от „Прогресивна България“ има електорален резерв за преодоляване на изборната бариера.

В началото на кампанията получава видимост на електоралния терен и нов политически субект – коалиция „Сияние“ с 2,9%, която в периода на проучването изпреварва ИТН – 2,8%, МЕЧ – 2,7%, „Величие“ – 1,8%, АПС – 0,9%, „Синя България“ – 0,9%.

Паспорт на изследването

Метод на регистрация на данните: Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing).

Обем на извадката: 820 интервюта с пълнолетни граждани на България. Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.

Теренна дейност: 20 март 2026 г. - 30 март 2026 г.

Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението по следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,5% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.

Финансиране: Изследването е част от независимата изследователска програма на социологическа агенция „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства на агенцията.