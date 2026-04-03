Служебното правителство успя да избегне фатално закъснение по плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ и изпраща четвърто искане за плащане към Брюксел. Плащането възлиза на 900 млн. евро и получаването му е важно на фона на голям дефицит в бюджета и приближаването на крайните срокове по ПВУ. България следва да направи още едно, пето искане за плащане, като крайният срок по плановете за всички страни-членки е август 2026 г.

От служебния кабинет са отчели като изпълнени всички 25 цели по четвъртото плащане, показва справка в базата данни за изпълнение на плана. Това обаче не отговаря на реалността.

Две ключови реформи, включени в списъка, не са изпълнени - приемането на нов закон за водоснабдяването и канализацията с нови принципи за ценообразуване, и реформа в структурата на БЕХ с изваждане на въглищните предприятия в отделно холдингово дружество. НС изобщо не направи опит да приеме ВиК закона заради чувствителността на реформите, а за БЕХ бе прието изрично забранително решение правителството да пристъпва към подготвителни действия за изваждане на дружествата.

Очаква се заради неизпълнението на първата реформа ЕК да задържи сума от порядъка на близо 437 млн. евро, неизпълнението на подготвителните действия за БЕХ се води междинна стъпка и санкцията за нея ще е по-малка - поне 10 пъти по-малка.

От брифинг на вицепремиера Мария Недина се разбра, че всъщност са изпълнени 16 мерки, останалите 7 ще се предадат на ЕК в движение, докато чакаме самото плащане.