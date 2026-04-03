Експерти от Централна избирателна комисия ще генерират хеш кода, който ще се изписва на контролната разписка на машината и върху всяка бюлетина за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Процедурата ще бъде публична и ще проведе на 3 април, петък, в контролирана среда в Министерството на електронното управление. Очаква се министърът на електронното управление Георги Шарков и експерти от ведомството да представят детайли за процедурата.





В четвъртък, също в контролирана среда, експерти от ЦИК започнаха процеса по доверено изграждане на софтуера, който ще бъде инсталиран на машините за гласуване.

До изборите на 19 април остават 16 дни. За участие в предсрочния вот са регистрирани общо 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции. В 9 354 избирателни секции от общо 11 836 в страната ще може да се гласува и с машина. Печатницата на БНБ има задача да изработи 19 хиляди ролки хартия за бюлетините от машините.