Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че Близкият изток е на ръба на по-голяма война, предаде Франс прес.

Гутериш призова за незабавно прекратяване на ударите на Израел и САЩ по Иран и на тези на Иран по негови съседни страни.





"На ръба сме на по-голяма война в Близкия изток, която ще има драматични последствия за целия свят", каза Гутериш пред журналисти.

"Много аспекти на конфликта са неясни, но едно нещо не е ясно: ако войната продължи, ще се стигне до още по-голяма ескалация. Спиралата на смъртта и разрушенията трябва да бъде прекъсната", призова генералният секретар.