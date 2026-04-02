Големият удар с ценовия шок предстои. Дори да свърши войната - няма как да се върнат веднага цените. Войната не е като хладилника - пускаме го - спираме го.

Това каза в ефира на bTV банкерът Левон Хампарцумян, относно увеличаващите се цени на горивата заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, което доведе до затварянето на Ормузкия проток..

По думите му ценовият шок с горивата е сравним с икономиката през 70-те години.

"Ние имаме криза и при логистаката, но и криза на производството. Това не е като домашния хладилник, спираме го, свършва войната и го пускаме. Дори утре да свърши войната - пак ще се усети", смята той.

"Тръмп се събужда казва неща - вечерта друго. Затова има несигурност, пазарите се изнервят. По-големият удар предстои, ако тази несигурност с пазара на петрола продължава. Тук вече не става въпрос само за цената, а дали изобщо ще има гориво, което да си купим.

Възможно е да влезем в някакъв решим на високи цени заради недостига или дори лимитиране - определено количество гориво за определен субект.

Ще удари и земеделието заради торовете. Очаква ни много дефицит и на някои неща, което ще доведе до по-високи цени", посочи Хампарцумян.

Не е заради еврото

Експертът е категоричен, че влизането в еврозоната няма нищо общо с увеличаването на цените. Водещата на предаването "Лице в лице" Цветанка Ризова зададе въпрос защо за едни и същи стоки във веригите в България е по-скъпо, отколкото например в Германия.

"Това, че на прага на една криза сме в евро е положително, защото сме част от голяма система. Ако се случваше нещо лошо с еврото щеше да се случи и с лева, защото бяха обвързани.

Еврото не е проблемът.

Тук е по-малък пазар от немския. Немският е по-конкурентен - там могат да си позволят по-малки надценки. Тук пазарът е подтиснат. Конкуренцията е подтисната. Имаме български стоки и вериги. Защо те не влезнат в тази ниша, ако имат свръхпечалба.

Трябва един куп неща да се опитваме да ги произвеждаме. Селското ни стопанство е недоразвито. Плодове, зеленчуци, меса - няма кооперации. Но не в ТКЗС, а модерни кооперации. На Запад ги има. Производителите се обединяват.

Това трябва да се случи и тук и това ще подтисне цените. Тези неща трябва да се сложат в някакъв баланс. Да изградим високопроизводителна среда", предложи той.

Хампарцумян коментира и компенсациите от 20 евро за определени групи заради високите цени на горивата.

"Не вярвам в мерките - те са политически цели, да се успокоят хората, да се купи време. Но те са за краткосрочно ползване. Тези 20 евро са повече някакъв символичен белег на съчувствие, отколкото реална помощ", категоричен е той.