Граждани се събраха на протестно автошествие на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София срещу увеличението на цените на горивата. Събитието е организирано от национален синдикат „Защита”. Демонстрацията не е съгласувана със Столичната община.

Поводът за недоволството ни е свързан с бездействието на държавата да предприеме спешни мерки против спекулата с цените на горивата, посочиха организаторите.

Искаме да се овладее спекулата с цената на горивата и на електроенергия. Днес научихме, че ще има увеличение и на парното в София, каза председателят на националния синдикат „Защита“ Красимир Митов. По думите му няма никакви адекватни компенсации. Той обясни, че заради цените на горивата лекарите не могат да обслужват райони. Излиза, че няма увеличение на заплатите, а транспортът им се увеличава двойно, допълни Митов.

В района, където се провежда протеста, полицейското присъствие е засилено.

Предвижда се автошествието, започващо от паркинга на площад „Княз Александър I Батенберг“, да премине през Министерството на здравеопазването, бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, Министерския съвет, Софийския университет и да приключи на Орлов мост, където се очаква движението да бъде блокирано.