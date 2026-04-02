Това казва премиерът Андрей Гюров в записано в кабинета му видео и разпространено в социалните мрежи във връзка с борбата с купения вот.

Когато в България заговорим за избори, всички си представят тефтери с имена, пачки с пари и хора които гласуват под строи. Години наред държавата се правеше на сляпа и безсилна.

Това каза служебният премиер Андрей Гюров във видеообръщение в официалния му профил във Facebook.

"Социалните служби не са пощенска кутия за предизборни обещания. Храните и дървата за огрев не са разменна монета", заяви още Гюров.

"Дал съм разпореждане всеки сигнал да се разглежда внимателно, всяко нарушение да се преследва, и резултатите са безспорни", заяви той.