Несигурността около продължителността на военния конфликт в Иран предизвика рязък скок в котировките на "черното злато" по време на днешната азиатска търговия. Пазарната реакция последва изказване на американския президент Доналд Тръмп, в което той потвърди продължаването на ударите срещу Техеран, без да се ангажира с конкретен график за деескалация.

Данните показват сериозно поскъпване и при двата основни бенчмарка:

Сорт Брент: Цената на фючърсите се покачи с 6,33 долара (6,3%), достигайки нива от 107,49 долара за барел.

Американски лек суров петрол (WTI): Отбеляза ръст от 5,28 долара (5,3%) до 105,40 долара за барел.

Интересното е, че този скок дойде непосредствено след първоначален спад от около 1 долар преди телевизионното обръщение на президента.

В своето изказване Доналд Тръмп бе оптимист за военните действия, но пестелив откъм детайли:

„Ще довършим задачата много бързо. Вече сме съвсем близо“, заяви той.

Макар да спомена, че конфликтът може да бъде финализиран в рамките на две до три седмици, липсата на конкретен план за прекратяване на огъня или дипломатически ходове притесни инвеститорите.

Напрежението се засилва и от преките заплахи за корабоплаването в региона. Министерството на отбраната на Катар съобщи, че иранска крилата ракета е ударила петролен танкер, нает от държавната компания QatarEnergy, докато плавателният съд се е намирал в катарски води.

Ръководителят на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол алармира, че последиците за европейската икономика ще станат осезаеми още през април. До момента Старият континент беше защитен от предварително договорени доставки, но евентуални нови прекъсвания ще доведат до сериозен натиск върху пазара.