Съединените щати очертаха приблизителния срок за края на военната операция срещу Иран, която започна на 28 февруари. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в излъчването на обръщението му към нацията.

Доналд Тръмп заяви, че ключовите цели на операцията на САЩ срещу Иран са близо до постигане. Американският лидер обаче не е посочил конкретна дата за края на войната.

Беше направено и изявление относно блокадата на Ормузкия проток.

„Съединените щати не се нуждаят от Ормузкия проток, той трябва да се управлява от тези, които го използват за транспортиране на петрол“, каза Тръмп.

В същото време Тръмп очерта приблизителния срок за продължаване на военните действия в Иран.

„Ще ги ударим много силно през следващите 2-3 седмици.

Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото“, каза Тръмп.

Какво друго каза Тръмп?

Според него всички ядрени съоръжения, където Иран е възнамерявал да продължи програмата, са напълно унищожени.

Тръмп подчерта, че Иран бързо натрупва арсенал от конвенционални балистични оръжия, които биха могли да достигнат до Европа, Съединените щати и други региони на света.

Американският президент подчерта, че целта на Иран е да произведе колкото се може повече оръжия и ракети с максимален обсег.

Според Тръмп, Иран е бил на прага да притежава ядрени оръжия, въпреки годините предупреждения от страна на Съединените щати.

Тръмп заяви, че режимът в Иран постепенно се променя, тъй като много от регионалните лидери на страната са мъртви, а заплахата от унищожаване на нови лидери остава при липса на сделка.

Американският лидер добави, че всички опити на Иран да възобнови ядрената си програма ще бъдат незабавно открити и потушени с нови удари.