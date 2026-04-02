Съединените щати очертаха приблизителния срок за края на военната операция срещу Иран, която започна на 28 февруари. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в излъчването на обръщението му към нацията.
Доналд Тръмп заяви, че ключовите цели на операцията на САЩ срещу Иран са близо до постигане. Американският лидер обаче не е посочил конкретна дата за края на войната.
Беше направено и изявление относно блокадата на Ормузкия проток.
„Съединените щати не се нуждаят от Ормузкия проток, той трябва да се управлява от тези, които го използват за транспортиране на петрол“, каза Тръмп.
В същото време Тръмп очерта приблизителния срок за продължаване на военните действия в Иран.
„Ще ги ударим много силно през следващите 2-3 седмици.
Ще ги върнем в каменната ера, където им е мястото“, каза Тръмп.
Какво друго каза Тръмп?
Според него всички ядрени съоръжения, където Иран е възнамерявал да продължи програмата, са напълно унищожени.
Тръмп подчерта, че Иран бързо натрупва арсенал от конвенционални балистични оръжия, които биха могли да достигнат до Европа, Съединените щати и други региони на света.
Американският президент подчерта, че целта на Иран е да произведе колкото се може повече оръжия и ракети с максимален обсег.
Според Тръмп, Иран е бил на прага да притежава ядрени оръжия, въпреки годините предупреждения от страна на Съединените щати.
Тръмп заяви, че режимът в Иран постепенно се променя, тъй като много от регионалните лидери на страната са мъртви, а заплахата от унищожаване на нови лидери остава при липса на сделка.
Американският лидер добави, че всички опити на Иран да възобнови ядрената си програма ще бъдат незабавно открити и потушени с нови удари.
