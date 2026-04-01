Служебното правителство публикува текста на Споразумението за сътрудничество в областта на сигурността между България и Украйна на сайта на Министерския съвет.

Както е посочено в заключителните разпоредби на текста, това споразумение не попада в обхвата на Виенската конвенция за правото на договорите (1969 г.), пише на сайта. Това означава, че той не попада в приложното поле на Закона за международните договори на България, като не съдържа правнообвързващи ангажименти, а възможности за допълнително развитие на съвместни отбранителни способности.

Изпълнението на конкретните мерки остава зависимо от текущото национално законодателство и съответните решения на парламента.

В текста на споразумението се посочва, че то цели да надгради Съвместната декларация в подкрепа на Украйна, приета във Вилнюс на 12 юли 2023 г.

Сред поетите ангажименти от двете страни са да развиват политическото си сътрудничество, военното си сътрудничество, сътрудничеството в областта на сигурността, сътрудничеството в областта на отбраната и икономическото сътрудничество; да си сътрудничат в усилията за оборудване и обучение на силите за сигурност и отбрана на Украйна; да подкрепят устойчивото и цялостно осъществяване на реформите, необходими на Украйна за напредък към членство в ЕС и НАТО; да си сътрудничат в укрепването на възстановяването, икономическата стабилност и устойчивост на Украйна като суверенна и демократична държава; да насърчават поемането на отговорност за нарушенията на международното право, включително международни престъпления, извършени от Руската федерация и нейните съучастници в или срещу Украйна и нейния народ, както и да подкрепят стремежа към справедлив и дълготраен мир и сигурност в Украйна, въз основа на изтеглянето на руските сили от територията на Украйна и възстановяване на териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници.

Целият текст на споразумението може да бъде прочетен тук.

Служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна на 30 март. Вчера държавният глава Илияна Йотова го определи като „неадекватно“.