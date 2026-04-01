Министерският съвет одобри финансиране на Министерството на вътрешните работи (МВР) в размер 4 500 000 евро за обезпечаване на извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип и прилежащия път по българо-турската граница. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

С друго свое решение Министерският съвет отнема земеделски земи от МВР и ги включва в Държавния поземлен фонд. Става въпрос за 18 поземлени имота – публична държавна собственост, намиращи се в община Свиленград, област Хасково. Предоставени на МВР, имотите са били ползвани от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) за изпълнение на специфичните задачи по контрол и охрана на държавната граница.

Към настоящия момент имотите са с отпаднала необходимост за осъществяване на дейността на министерството, престанали са да имат качеството на имоти, свързани с ефективното изпълнение функциите на ГДГП по контрол и охрана на държавната граница и не са необходими за изпълнение на функциите на структурите на министерството. Съгласно разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и с решение на Министерския съвет тези имоти се включват в Държавния поземлен фонд.