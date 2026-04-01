Фискалните инспектори от НАП са проверили 13 507 търговски обекта, сред които най-много са хранителни магазини – над 3200 и около 1500 ресторанта и заведения за хранене. Целта на контролните действия е да установят дали има необосновано повишение на цените на стоките.



За констатираните нарушения до момента инспекторите от НАП са издали повече от 1000 акта и близо 400 наказателни постановления на обща стойност почти 960 000 евро.







Наличие на необосновано повишение на цените е установено при 10%

проверените магазини

15% от проверените заведения за хранене

над 700 от търговците са издавали касова бележка

От началото на април НАП започва отново масирани проверки

хранителни магазини

отза хранителни стоки, за което са съставени 332 акта за установяване на нарушение и при, ресторанти и питейни заведения, което е обективирано в 194 акта за установяване на нарушение.При контролните действия е установено и, че, която не е отговаряла на нормативните изисквания, а именно в нея да бъде посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото.за спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, като фискалните инспектори ще проверяват и цената на традиционни хранителни продукти за Великден – яйца, козунак, агнешко месо и др. Екипите ще изискват документи за произход на стоката, данни, свързани с доставчици, доставни и продажни цени, доставено и продадено количество, дати на доставките, обороти, разходи и други.