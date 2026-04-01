България получи предупреждение от Иран заради американските самолети, паркирани на летище "Васил Левски" в София.

Министерството на външните работи на Ислямска република Иран е изпратило нота към българското посолство, в която призовава за въздържане от всякакви действия в подкрепа на американската държава, в това число и съхранение на самолети на САЩ на летище "Васил Левски", съобщава bTV.

Според предупреждението "Ислямска република Иран си запазва правото да предприема всички необходими мерки за защита на своя суверенитет".

"За съжаление, въпреки изявленията на българските власти, че разполагането на редица самолети-цистерни за горива на международно летище "Васил Левски" е в подкрепа на планирано военно учение, включено и присъствието на американски военно-въздушен флот (12 самолета), те се ползват за поддръжка и зареждане на гориво за бомбардировачи в съвместната американско-ционистка агресия срещу република Иран", се казва в иранското съобщение до нас.

"Иран си запазва право да предприеме всички действия за защита на националния си интерес. Защо нелегитимния Гюров крие тази информация. Какво чакаме - да падне една балистична ракета. Тя идва за 9 минути?", коментира Станислав Балабанов от ИТН, който разкри нотата.

Той настоя служебният премиер Андрей Гюров да бъде оттеглен и сменен с нов.