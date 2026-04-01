Осемнадесет мигранти, които се бяха качили на надуваема лодка, се удавиха в Егейско море край бреговете на Бодрум, в югозападната част на Турция, съобщи турската брегова охрана.

„В резултат на спасителните операции 21 мигранти без документи бяха спасени живи, а телата на други 18 бяха извадени от водата“, се посочва в изявление на бреговата охрана.

Към момента няма информация за националността на мигрантите, предаде АФП.

„Продължават усилията за установяване на състоянието на изчезналите (мигранти), както и спасителните операции по този случай“, съобщиха от бреговата охрана.

Корабокрушенията са често явление сред плавателните съдове, които се опитват да прекосят опасния път от Турция към гръцките острови, които представляват врата към Европейския съюз.