Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да приключат военната си кампания срещу Иран до две-три седмици, предаде Ройтерс.

"Ще се изтеглим много скоро", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Тези думи на Тръмп са най-ясното му изявление досега относно намеренията му кога смята да сложи край на войната в Близкия изток, която бушува вече месец, отбелязва Ройтерс.

Тръмп каза още, че не е нужно Техеран да сключва сделка с Вашингтон, за да бъде сложен край на конфликта.

"Няма нужда Иран да сключва сделка, не", заяви той, когато бе попитан дали успешната дипломация е предварително условие за това САЩ да се насочат към прекратяване на конфликта.

"Не, не е нужно да сключват сделка с мен", каза американският лидер.

Вместо това Тръмп посочи като условие за слагане на край на конфликта Иран да бъде "върнат в каменната ера" и да му бъде отнета възможността скоро да се сдобие с ядрено оръжие.

"Тогава ще си тръгнем", поясни президентът на САЩ.

