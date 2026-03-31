Подписването на споразумението за сигурност между България и Украйна е неадекватен ход, тъй като служебното правителство разполага с твърде ограничен хоризонт. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти преди празничния галаконцерт по случай 45-годишнината на Националния дворец на културата, предава БТА.

Вчера служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна.

Йотова посочи, че нито премиерът, нито министърът на отбраната, нито външният министър са информирали нея и президентската институция за предстоящото посещение в Украйна, за целта му и за състава на делегацията.

По думите ѝ става дума по-скоро за политически акт - "слабо замислен и слабо изпълнен".