Изключителна срочност отчитат прокуратурите от Апелативен район-Бургас за изминалата 2025 г. Общо над 50 000 преписки и досъдебни производства са решени в законовия срок. Данните представи по време на отчетното събрание на Апелативна прокуратура-Бургас за изминалата година и.ф. апелативен прокурор на Бургас Любомир Петров. То бе проведено в присъствието на прокурорите от Апелативна прокуратура-Бургас, административните ръководители на Окръжните и Районите прокуратури в Бургас, Ямбол и Сливен, както и ръководителите на Окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури в трите града.

Официални гости на събитието бяха и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов, Георги Кузманов - член на Прокурорската колегия на ВСС и съдия Боряна Димитрова - зам.-председател на Апелативен съд-Бургас.

Прокурор Петров съобщи, че през отчетната година са решени 33 222 преписки - всички в едномесечния законов срок. Висок е процентът и на съотношението на новообразуваните към решените преписки – 96,47 %. Останалите нерешени 3,53 % преписки са постъпили в края на 2025 г. и не са били с изтекъл срок. Прокурор Петров добави, че през последните три години се наблюдава ръст с по около 2000 преписки на година. По думите му през изминалата година е отчетен най-сериозен ръст на наблюдавани преписки и досъдебни производства за престъпленията, свързани с домашно насилие - 761 за 2025 г. при 334 за 2024 г.

Прокурор Петров каза още, че в законовия срок по чл.234 от НПК са приключени всички 11 074 досъдебни производства. През отчетната година са решени 16 870 досъдебни производства - всички от тях в законовия срок за произнасяне. В съдилищата са внесени 3875 прокурорски акта, което е с 22 повече от 2024 г. Върнатите от съда на прокуратурата дела през изминалата година са 2,30 %, през 2024 г. този процент е бил 2,52.

Прокурор Петров подчерта, че влезлите в сила оправдателни присъди са едва 1,06 %. През годината прокурорите от апелативния район са изготвили и внесли в съд общо 458 искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, уважени са 404 или 88,21 %, а в 29 от случаите е наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Прокурор Петров отчете много висок резултат по гражданско-съдебния надзор на прокуратура. Внесени са общо 174 иска, разгледани са 155, уважени са 152 – 98,06 %.

През годината са получени за изпълнение 1897 съдебни акта (присъди), а преведени в изпълнение от тях са 1893 – 94,79 %. Образувани са общо 563 дела по чл.306 от НПК (основно за кумулации), решени са 546 – всички уважени.

Прокурорите от апелативния район са взели участие в 652 съдебни заседания с международен елемент, изготвили са 18 европейски заповеди за арест, 150 европейски заповеди за разследване, 55 молби за международна правна помощ, а преписките с международно-правен елемент са общо 926.

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов поздрави колегите си за постигнатите през изминалата година много добри резултати. „Чухме от г-н Петров много цифри. Съзнавам, че зад всяка една от тях се крие много труд и много професионализъм от страна на прокурорите в апелативния район“, каза Сарафов. Той подчерта, че стои зад всеки един от тях.

И.ф. главен прокурор Сарафов добави, че постигнатите през отчетната година резултати се дължат на отличните професионални отношения на прокуратурите в апелативния район помежду си, със съдилищата и с други институции.

Георги Кузманов посочи, че постигнатите за поредна година високи резултати на прокуратурите в апелативния район не са изненада за него. „Няма как да не отбележа, че съм горд, че моята кариера премина в Бургас. Знам с каква отговорност, отдаденост и с високо ниво на професионализъм работят колегите“, каза той и подчерта, че резултат от малко над 1% оправдателни присъди е отличен за една демократична правна система.

Прокурорите от Апелативна прокуратура-Бургас бяха поздравени и от съдия Боряна Димитрова. „Вашите отлични резултати намират огледален израз в нашите съдебни актове“, посочи тя. Съдия Димитрова открои постигнатите и утвърдени през годините много добри професионални отношения между прокуратурите и съдилищата в апелативния район и отправи пожелания за здраве и успех на присъстващите.