Европейската комисия подкрепя намаляването на акцизите върху горивата като мярка срещу недостига и високите цени, посочи днес говорител на институцията на пресконференция.

Държавите от ЕС могат да намалят акцизите на горивата, някои вече го направиха, каза той. ЕК подкрепя всяка мярка в полза на европейските граждани, добави говорителят. Разбираме нуждата от подкрепа на гражданите, но мерките не трябва да водят до дискмиринация и да влияят на вътрешния пазар, обобщи говорителят.

В отговор на въпроси по повод решението на Словакия да въведе различни цени на бензиностанциите за местни граждани и за чужденци според регистрационните табели на автомобилите говорителят коментира, че тази мярка не отговаря на европейското законодателство и е дискриминационна. Той допълни, че комисията е изпратила миналата седмица писмо до Братислава с предупреждение, че при необходимост може да предприеме правни действия.

По неговите думи няма срок за предприемане на действия срещу Словакия и засега не може да се предвиди как този въпрос ще бъде решен. Говорителят даде пример с подобен случай от 2022 г., когато Унгария също бе предприела подобна стъпка, но размисли след намесата на ЕК.

