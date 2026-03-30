Европейската комисия съобщи, че отпуска спешна помощ за земеделците в България, Унгария и Естония заради загубите от неблагоприятните климатични явления и природни бедствия през миналата година. Нашата страна ще получи 7,4 милиона евро.

Естония получава 3,3 млн. евро, а Унгария - 10,8 млн. евро. Комисията уточнява, че помощта може да бъде допълнена с до 200 процента от националните бюджети на трите страни. Миналата година земеделските стопани в трите държави претърпяха значителни щети и икономически загуби, отбелязват от комисията, предаде БТА.

"България беше изправена пред тежка суша и горещи вълни от средата на юни до края на август и това значително намали производството на слънчоглед и царевица. В Естония пролетната слана, последвана от студен, влажен и нестабилен вегетационен период, е навредила на пролетните посеви, а в Унгария студеното време и липсата на достатъчно дъждове между юни и август са засегнали добивите на царевица и пъпеши", обясняват от Брюксел.

Националните власти трябва да разпределят европейската помощ до 30 септември, така че земеделските стопани да бъдат крайните получатели, се посочва в съобщението. Трите засегнати държави ще трябва да съобщят на ЕК подробности по прилагането на мерките.