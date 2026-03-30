Президентът Доналд Тръмп заяви в неделя, че Иран се е съгласил с „повечето“ от 15-точковия списък с искания, които САЩ предадоха чрез Пакистан, за прекратяване на войната.

На въпрос дали Иран е отговорил на тези точки, президентът каза на репортери на борда на Air Force One: „Те отговориха положително на повечето от точките. И защо да не го направят?“

„Те са съгласни с нас относно плана. Поискахме 15 неща и в по-голямата си част ще поискаме още няколко други“, продължи Тръмп.

Президентът каза също, че Иран е дал на САЩ петрол, който ще бъде изпратен утре, за да „докаже, че са сериозни в своите намерения“.

„И само за да докажат, че са сериозни, ни дадоха всички тези кораби. Когато преди четири дни говорих за подарък, казах, че са ми дали подарък, но не мислех, че имам право да кажа какъв е. Това което беше бе осем плюс две. Това са 10 огромни танкери. А днес ни дадоха още един подарък. Дадоха ни 20 танкери, който започват да да се изпращат от утре“, каза той.

„Водим много добри срещи, както пряко, така и косвено, и мисля, че достигаме до много важни резултати“, продължи Тръмп.

Два регионални източника казаха пред Си Ен Ен, че 15-точковото предложение, изложено от администрацията на Тръмп, включва ограничения на отбранителните способности на Техеран, прекратяване на подкрепата за марионетни държави и признаване на правото на Израел да съществува.

По-рано Тръмп каза пред Кейтлан Колинс от Си Ен Ен, че Иран се е ангажирал да не притежава ядрено оръжие, нещо, което са заявявали публично в миналото.