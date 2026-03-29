Битка на цялото общество е да се проведат честни избори. Дали сме спечелили тази битка, ще разберем на 19 април, когато видим избирателната активност. Органите на МВР си вършат работата. Това може да се види по сигналите, които получаваме и имат много голям ръст спрямо предишни избори. Лошото е, че вече не говорим за купуване на отделни избиратели, а направо на цели секции. Ясно е, че с прокуратурата имаме институционални проблеми. Хората виждат това. За пример мога да дам кмета, който беше задържан за изборна търговия. Само час след неговото задържане прокуратурата го привика на разпит, освободи го и го обяви за свидетел.

Това каза в ефира на NOVA служебният премиер Андрей Гюров.

"В момента се усещаме като опълченци. Виждате атаките към мен, вътрешния министър, правосъдния министър, земеделския министър. Някои хора в страната се страхуват от честните избори и това е причината атаките да са целенасочени и към определени министри. Относно последната атака срещу мен - никъде в становището на генералния адвокат на Съда на ЕС не се казва дали аз съм правилно или неправилно отстранен от БНБ. Твърденията, които се появиха от определени лица, са лъжа, която беше водеща новина в национална телевизия и така се изкривява общественото мнение", добави той.

"Целта ни е да накараме институциите да заработят за обществения интерес. Това са причините за смените в администрацията и институциите. За пример мога да дам случилото се в АПИ. Изхарчени пари за три години напред, а ние караме по лоши пътища с дупки и изкривени мантинели. За нас не е самоцел да извършваме смени. Ние извършваме анализ на данните и всичко се случва прозрачно. Ето сега виждате как се финансират общините - еднакво за всички. Преди нас данните показват, че определени общини са били свръхфинансирани, а на други е казвано - въобще не кандидатствайте, няма смисъл. С президента Йотова поддържаме много добра комуникация. Нямам планове да продължавам с политиката, след като приключи мандата на служебния кабинет", разкри Гюров.

"Увеличението на цените в България все още е най-ниското в Европа. Да, проблем има и ние го наблюдаваме. Нашата цел е да внесем спокойствие. Имаме пакет от мерки. Тези мерки са насочени към най-застрашените хора и целта на тези мерки е да пресекат още в зародиш една евентуална инфлация. Анализи се правят всеки ден и ако се наложи, мерките ще се надграждат. Даваме предвидимост и сигурност на гражданите и бизнеса. Всеки ден се срещаме, обсъждаме и конкретизираме. След това всеки министър работи в своя сектор. Видяхте, че цяла седмица провеждахме срещи с браншови организации, работодатели, синдикати. С тези мерки даваме пари, които веднага се оползотворяват от бизнеса и хората. Разработваме различни сценарии. Най-лекият е този, който е в момента. Но дори и войната да приключи в следващите дни и Ормузкия проток да бъде отворен, ние сме наясно, че нещата няма да се оправят за една седмица. Най-тежките сценарий е кризата да се разрасне и да засегне целия свят, както беше при пандемията Covid-19. Със сигурност факта, че няма редовен бюджет затруднява нашата дейност, но смятам, че се справяме", категоричен бе Андрей Гюров.

"Прокуратурата е иззела преписката по сигнала на Теодора Георгиева. Това означава, че явно има хора, които се страхуват истината да излезе наяве. В момента прокуратурата проверява разследващите полицаи по случая, а не самия сигнал. Всичко това показва, че институциите в държавата са превзети, но съм убеден, че с правилните действия това може да се промени. Служебното правителство не може да реши проблемите на държавата. Искам да призова хората да излязат да гласуват и да помогнат по този начин държавата ни да поеме в една друга и правилна посока", завърши служебният премиер.