Централната избирателна комисия разработва мобилно приложение, което да улесни секционните комисии при въвеждането и изчисляването на изборните резултати. Успоредно с това институцията въвежда строги ограничения за смяната на членове в комисиите. Това съобщи говорителят на ЦИК Росица Матева в предаването „Неделя 150“ по БНР.

Въпреки че съставите вече са назначени, партиите продължават да искат замени. Матева подчерта, че промени ще се допускат само при изпълнени законови изисквания, като отказът на член на комисия трябва да бъде заявен лично с ръкописен текст и подпис. Мярката има за цел да предотврати хаоса от предходни избори, когато имаше хиляди подменени членове буквално преди вота, което създаде съмнения за подмяна на вота. За да ограничи тази практика, по-рано този месец комисията умишлено забави консултациите по места.

Обучението на комисиите ще се проведе между Цветница и Великден или непосредствено преди изборния ден. За допълнително улеснение секционният протокол е оптимизиран и визуално наподобява хартиената бюлетина, за да се избегнат грешки при попълването на данните.

Хартията за машинното гласуване отново се доставя от печатницата на БНБ и има специфични защити. Производителят на машините е предоставил писмена гаранция, че тя е идентична с предишните доставки и напълно отговаря на изискванията. За предстоящия вот ЦИК вече поръча 19 хиляди ролки със специализирана хартия.

Гласуването извън страната ще се проведе без преференции, тъй като създаването на район „Чужбина“ отново е отложено. Заради законовото ограничение за броя на секциите в държави извън Европейския съюз, допълнителни места за гласуване се разкриват в дипломатическите представителства.

Във Великобритания ще има общо 28 секции, като седем от тях са в посолството в Лондон, а една – в Единбург. Българите в САЩ ще могат да гласуват в 24 секции, включително четири в дипломатическите мисии. В Турция местата за гласуване са 27, като седем от тях са разположени в консулските служби и посолството.

Гражданите, които в деня на изборите се намират далеч от постоянния си адрес, но са близо до граница, могат да преминат в съседна държава, където имат право да гласуват свободно, посъветва Матева.