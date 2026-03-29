Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел – да спрем поскъпването за българските потребители. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в профила си в социалната мрежа.

Според Гюров поскъпване е причинено от конфликта в Близкия изток. „Една война, която не ние започнахме, не ние контролираме и не ние можем да кажем кога ще свърши“, добави той.

Служебният премиер обеща да направи така, че този външен натиск да се усети най-малко от хората. Той направи преглед на мерките по сектори, като започна с най-важното, според него, транспорта. „Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало – от пътуването до храните и стоките. Затова взехме решение да отложим въвеждането на толтаксите с няколко месеца, което означава 30 млн. евро по-малко разходи за превозвачите. Пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона. Големите камиони, земеделската техника и дори малките бусове, с които храната стига до хората“, заяви Гюров.

Той съобщи, че кабинетът е започнал преговори с ЕК за допълнителни подкрепа от 50 млн. евро за транспортния сектор.

Другият важен сектор, на който Гюров се спря са храните. „Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. По тази причина подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите по-рано. Така те ще могат да произведат повече и ще го направят сега, когато е най-важно“, каза той.

Премиерът подчерта, че една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. „При високи цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля за разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията през малките предприятия до фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини. Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата“, уточни премиерът.

Следващите стъпки са откриването на 15 000 работни места за младите хора и трайно безработните. Премиерът обяви, че се подготвя и наредба за енергийната бедност.