Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни разпоредби от инструкция, които позволяват на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) да предоставя данни на Министерството на вътрешните работи (МВР) за други цели, освен за осъществяването на контрол по отношение на пътните такси, предаде БГНЕС.

Делото е по жалба срещу чл. 8 и Приложение № 2 от Инструкция № РД-02-21-1 от 2020 г. Според върховните магистрати текстовете не постановени от орган с компетенциите за такова решение. ВАС отчита, че към момента на издаването на инструкцията законът е позволявал обмен на информация между институциите само за целите на контрола по заплащането на винетни и тол такси, но не и за други нарушения.

От Върховния административен съд отбелязват, че с разпоредбите е позволен достъп на МВР до данни за всички преминали по пътната мрежа превозни средства, включващи информация, която може да доведе до идентифициране на собственици или водачи на автомобили. Според съда това представлява обработване на лични данни и излиза извън законовата делегация.

ВАС установява и съществени нарушения при приемането на инструкцията, сред които недостатъчен анализ за съответствие с европейското право, липса на оценка на въздействието върху защитата на личните данни и непълно провеждане на обществените консултации.

"Решението има значение и за правата на гражданите, тъй като отваря възможност за търсене на информация и изтриване на неправомерно обработени лични данни", пише още БГНЕС.

Решението на ВАС не е окончателно, като може да бъде оспорвано.