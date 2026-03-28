Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение относно определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г. То беше гласувано с 14 гласа "за" на днешното заседание на комисията

Решението предвижда да бъдат разкрити 493 секции в 55 държави.





В четвъртък от ЦИК съобщиха, че са подадени 60 904 заявления за гласуване в чужбина в 67 държави за изборите. От законовото ограничение до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на Европейския съюз, са засегнати три държави - Великобритания, САЩ и Турция, бе посочено на заседанието.

В решението на ЦИК за секциите в чужбина подробно се излагат мотиви, базирани на мотивираните предложения на ръководителите на дипломатически консулски представителства, представени чрез МВнР.





Предложението на посолството в Лондон се основава както на разпоредбите на Изборния кодекс, така и на писма от представители от българската общност и на мрежата на изборните доброволци. Там посолството е предложило разкриването на 12 секции извън Лондон и 8 секции в квартали на Лондон, като изрично е посочило, че единствената разлика спрямо предложението на доброволческата мрежа е отпадането на Брайтън и включването на Стратфорд.

По отношение на възможностите за разкриване на секция в офисите на почетните консулски длъжностни лица на Република България в Ливърпул и Белфаст, макар първоначално МВнР да е възприело предложението на посолството в Лондон в представеното обобщено предложение до ЦИК такова не е направено.

МВнР посочва, че почетните консулства не са дипломатически и консулски представителства по смисъл на Закона за дипломатическата служба и че почетните консули не могат да бъдат задължавани да предоставят офиси и да изпълняват задължения на ръководители на дипломатически и консулски представителства, като допълнително се отбелязва, че почетният консул в Белфаст дори в момента не разполага с офис.

По отношение на САЩ мотивираното предложение предвижда шест секции в окръга на Генерално консулство-Чикаго, четири в окръга на Генерално консулство-Ню Йорк и по пет съответно в окръзите на посолството във Вашингтон и Генерално консулство-Лос Анджелис.

По отношение на Република Турция са представени мотивирани предложения на дипломатическите и консулски представителства за 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства и общо седем секции в четирите мисии в Анкара, Истанбул, Одрин и Бурса. Изрично е посочено, че не е възможно да бъдат запазени всички места от предходни избори, поради което е извършено териториално концентриране към районите с най-голяма българска общност и най-висока предходна натовареност.

В писмо до ЦИК е потвърдена позицията на МВнР, че няма да бъдат образувани секции в държавите в района на Близкия изток, Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Обединени арабски емирства, Саудитска Арабия, поради висок риск за живота и сигурността на българските граждани.

Поради нецелесъобразност, ЦИК реши да не открива секции в дипломатическите и консулски представителства в Етиопия, Ирак, Ливан, Нигерия, Сирия, Палестина, КНДР, Пакистан, Индия, Иран, Монголия, Виетнам, Индонезия, Афганистан, Украйна, Казахстан, Узбекистан, Ватикана и др.