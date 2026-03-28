Пакетът от мерки за ограничаване на последиците от кризата в Близкия изток върху гражданите и бизнеса има за цел да предотврати инфлационни процеси в България, каза пред Нова тв министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Финансирането на мерките ще бъде осигурено от държавния бюджет. Трайков уточни, че намаляване на ДДС не се обсъжда на този етап, тъй като би довело до загуби за бюджета в размер на милиарди евро. Подобно искане вече отправиха ресторантьорски и туристически организации.

Според него административни ограничения като тавани на цените не са ефективни, тъй като често водят до изравняване на цените до максимално допустимите нива.

Затова кабинетът се е насочил към временни и таргетирани мерки. Усилията на правителството са насочени към сектори с ключово влияние върху цените – логистика, транспорт, земеделие, храни и енергетика.

Трайков съобщи, че държавата ще компенсира небитовите потребители с 50 на сто от допълнителните разходи за електроенергия над определен ценови праг. Оценката ще се извършва на месечна база вместо на шестмесечна, както досега, което според него ще позволи по-бързо отражение на компенсациите върху крайните цени.